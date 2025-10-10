Un hombre y su hijo de un año fueron trasladados al hospital tras un siniestro vial ocurrido esta tarde en el noroeste de San Francisco.

El hecho ocurrió cerca de las 18:40 en la esquina de Independencia Norte y Pavón, en barrio Independencia. Según informó personal de la Policía, los ocupantes de una bicicleta que circulaba por Independencia en sentido oeste-este fueron colisionados por un automóvil que transitaba por calle Pavón en sentido sur-norte.

Los involucrados fueron asistidos por un servicio de emergencias y trasladados al hospital local. Siempre según la información policial, el conductor del rodado menor fue asistido por personal médico, que constató lesiones leves, incluyendo una herida cortante en una oreja y escoriaciones en hombros, tobillo y rodilla derecha. El niño fue atendido y quedó en observación, a la espera de diagnóstico.

En el lugar trabajó personal del Comando de Acción Preventiva y una unidad de emergencias médicas.

Se iniciaron actuaciones de rigor.