El Ministerio de Bioagroindustria clausuró tres establecimientos en la ciudad de San Francisco durante inspecciones realizadas en comercios dedicados a la venta de zooterápicos. El operativo se concretó este miércoles, según informaron desde esta repartición.

Durante los controles se detectó que los locales no contaban con habilitación ni inscripción ante el Ministerio, ni con la dirección técnica de un médico veterinario regente. Como resultado, se interdictaron más de 2.500 productos.

Además, otras veterinarias fueron intimadas a regularizar su situación mediante la habilitación o renovación del registro correspondiente.

Las actuaciones se enmarcaron en las Leyes Provinciales N° 5142 y su modificatoria N° 6429, que regulan la comercialización de productos veterinarios.

Desde la cartera provincial recordaron que estos productos solo pueden ser expendidos en establecimientos habilitados y bajo supervisión profesional.