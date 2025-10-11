Un hombre de 29 años fue detenido en la madrugada del sábado tras protagonizar una pelea en un evento bailable en San Francisco. Según informó la Policía, producto de la riña resultó lesionado un hombre de 44 años, con heridas en el rostro. El agresor quedó a disposición de la fiscalía interviniente.

Horas después, otros cuatro hombres fueron aprehendidos en una violenta gresca ocurrida alrededor de las 07:00 en avenida Iturraspe, en barrio Centro, durante el operativo de cierre de boliches. Personal de las secciones Motorizada e Infantería intervino al detectar a varias personas arrojando objetos contundentes en la vía pública, lo que ponía en riesgo la seguridad de terceros y de los efectivos.

Además de las detenciones, se secuestró una camioneta vinculada al hecho. Los cuatro aprehendidos quedaron a disposición de la fiscalía de turno por el delito de riña en la vía pública.