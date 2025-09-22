Un siniestro vial que involucró a cuatro automóviles dejó como saldo daños materiales. El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial N.º 1 en el kilómetro 16, en cercanía de la ciudad de Morteros.

El choque ocurrió cerca de las 13:30 horas de este lunes cuando por causas que se intentan establecer, los vehículos colisionaron entre sí en forma casi simultánea. No se registraron personas lesionadas.

En el lugar trabajaron personal de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales. La ruta estuvo momentáneamente cortada en ambos sentidos para realizar la limpieza de la calzada y luego se restituyó la circulación.