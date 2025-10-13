Un automovilista falleció este lunes al mediodía tras un violento choque entre un automóvil y un camión sobre la ruta nacional 158, a la altura de la localidad de Las Mojarras, en el sudeste de la provincia de Córdoba.

Según informó La Voz, el accidente tuvo lugar cerca de las 14, en un tramo de la ruta que une Las Mojarras con Arroyo Algodón, a unos 16 kilómetros al noreste de Villa María. El impacto fue de tal magnitud que el automóvil, un Citroën, quedó atrapado bajo el camión y sufrió severos daños estructurales.

Bomberos Voluntarios de Villa María y de Arroyo Algodón trabajaron de manera conjunta en las tareas de rescate. Los socorristas confirmaron que el conductor del vehículo menor murió en el acto. No obstante, debido a la fuerte deformación del rodado, las maniobras de asistencia se dificultaron y en un primer momento no se pudo determinar si había más víctimas o personas atrapadas.

El operativo se centró en liberar el vehículo siniestrado con extremo cuidado, mientras se evaluaba la escena.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de Villa María, conducida por Silvia Maldonado, que busca establecer las causas del siniestro.