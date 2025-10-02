Choque entre un auto y moto en el centro de San Francisco dejó a dos jóvenes lesionados
El siniestro ocurrió este jueves en la intersección de Bv. Juan B. Justo y Dante Alighieri. Los ocupantes de la motocicleta, ambos de 18 años, quedaron internados.
Dos jóvenes de 18 años resultaron heridos tras un accidente de tránsito ocurrido en pleno centro de San Francisco y debieron ser hospitalizados. El siniestro se produjo pasado el mediodía de hoy en la esquina de Bv. Juan B. Justo y Dante Alighieri.
El choque fue protagonizado por un automóvil Toyota Yaris blanco, conducido por una mujer de 76 años, que circulaba por calle Dante Alighieri en sentido Oeste-Este, y una motocicleta Honda Wave negra, en la que se movilizaban una adolescente y un joven, ambos de 18 años. Este último vehículo transitaba por en bulevar.
Personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) acudió al lugar y asistió a los involucrados. El servicio de emergencias Cruz Verde trasladó a los dos ocupantes del rodado menor al nosocomio local, donde quedaron internados para ser evaluados a raíz de las distintas lesiones sufridas.
Las autoridades están trabajando para determinar las causas del siniestro vial.