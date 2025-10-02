Dos jóvenes de 18 años resultaron heridos tras un accidente de tránsito ocurrido en pleno centro de San Francisco y debieron ser hospitalizados. El siniestro se produjo pasado el mediodía de hoy en la esquina de Bv. Juan B. Justo y Dante Alighieri.

El choque fue protagonizado por un automóvil Toyota Yaris blanco, conducido por una mujer de 76 años, que circulaba por calle Dante Alighieri en sentido Oeste-Este, y una motocicleta Honda Wave negra, en la que se movilizaban una adolescente y un joven, ambos de 18 años. Este último vehículo transitaba por en bulevar.

Personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) acudió al lugar y asistió a los involucrados. El servicio de emergencias Cruz Verde trasladó a los dos ocupantes del rodado menor al nosocomio local, donde quedaron internados para ser evaluados a raíz de las distintas lesiones sufridas.

Las autoridades están trabajando para determinar las causas del siniestro vial.