Una mujer de 30 años sufrió lesiones de carácter grave tras un siniestro vial ocurrido el sábado en Calle 60, en la localidad de Frontera.

Según informó la Policía, en el hecho intervinieron dos motocicletas.

La víctima conducía una de las motos involucradas.

La otra unidad era guiada por un hombre de 25 años.

No se brindaron mayores detalles del hecho ni del estado de salud de la mujer lesionada.