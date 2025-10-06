Una mujer de 43 años sufrió una fractura expuesta tras un siniestro vial ocurrido en la mañana del lunes en San Francisco.

El hecho se registró alrededor de las 6:20 en la esquina de Savio y Gerónimo del Barco, en barrio 9 de Septiembre. Según informó la Departamental San Justo, el siniestro involucró a una mujer de 43 años y a un hombre de 25 años, quienes se desplazaban en motocicletas.

El conductor relató que circulaba en sentido norte-sur por calle Savio a bordo de una Zanella ZT 150cc negra, sin dominio colocado, cuando colisionó con una Guerrero Trip 110cc gris, también sin patente visible, que era guiada por la mujer en sentido contrario.

Personal de emergencias de Cruz Verde asistió a la mujer y la trasladó al hospital local, donde fue diagnosticada con fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda.