Un accidente de tránsito ocurrido este mediodía en barrio Bouchard, en la ciudad de San Francisco, dejó como saldo un joven motociclista con heridas leves. El hecho se registró alrededor de las 13:00 del jueves 30 de octubre en la intersección de las calles Fleming y Carlos Gilli.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Patrulla Motorizada acudieron al lugar y entrevistaron a un hombre de 49 años, conductor de un Peugeot 504, quien relató que por causas que aún se investigan colisionó con una motocicleta Honda Wave 110 cc conducida por un joven de 21 años.

Tras el impacto, se hizo presente personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), que trasladó al motociclista al Hospital Iturraspe. Allí los profesionales de salud le diagnosticaron lesiones de carácter leve.

La Policía continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del siniestro vial.