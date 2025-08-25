Un siniestro vial se registró el sábado 23 de agosto en horas de la tarde en la intersección de calles Ingenieros y Salta, en barrio Sarmiento de San Francisco. En el lugar, un hombre de 36 años que conducía un Fiat Duna colisionó con una motocicleta Honda Biz 105 cc guiada por un joven de 26 años, quien iba acompañado por una joven de 23 años, según informó la Policía.

Producto del impacto, la acompañante del rodado menor fue trasladada por un servicio de emergencias al Hospital local, donde se le diagnosticaron lesiones leves.

Ambos conductores permanecieron en el lugar y no requirieron asistencia médica.