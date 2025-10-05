Un accidente de tránsito que involucró a dos motocicletas dejó como saldo a uno de los conductores con lesiones de carácter grave. El hecho ocurrió el pasado sábado en la intersección de las Calles 1 y 74 de Frontera.

Personal de la Comisaría N.º 6 tomó conocimiento del siniestro vial y se dirigió al lugar para asistir a las víctimas. En el choque estuvieron involucrados dos motovehículos: uno conducido por un joven de 24 años y el otro por un hombre de 34 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor de mayor edad resultó con lesiones graves. Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias en las que se produjo la colisión.