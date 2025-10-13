Un hombre de 67 años resultó con lesiones leves tras protagonizar un siniestro vial en motocicleta, en la mañana del viernes, en la ciudad de Frontera.

Según informó la Comisaría N°6, el hecho ocurrió en la intersección de avenida Sastre y calle 108, donde colisionaron una motocicleta y un equino.

El conductor fue asistido en el lugar y no fue necesario su traslado, siempre de acuerdo a la información policial.