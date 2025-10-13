Chocó contra un caballo y sufrió lesiones leves en Frontera
El hecho ocurrió el viernes en la intersección de avenida Sastre y calle 108. El conductor, de 67 años, iba en motocicleta.
Un hombre de 67 años resultó con lesiones leves tras protagonizar un siniestro vial en motocicleta, en la mañana del viernes, en la ciudad de Frontera.
Según informó la Comisaría N°6, el hecho ocurrió en la intersección de avenida Sastre y calle 108, donde colisionaron una motocicleta y un equino.
El conductor fue asistido en el lugar y no fue necesario su traslado, siempre de acuerdo a la información policial.