Un automóvil Volkswagen Golf y una trafic Peugeot Boxer colisionaron este domingo en horas de la tarde en la ruta nacional 19, a la altura de Devoto.

Según informó la Policía, el siniestro vial se produjo en el kilómetro 153. La trafic era conducida por un hombre de 45 años, mientras que el Golf estaba al mando de un hombre de 57 años.

No hubo personas lesionadas y ambos vehículos resultaron con daños materiales.