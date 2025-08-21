Una joven de 24 años resultó con lesiones leves tras protagonizar un siniestro vial este jueves por la tarde en barrio Hospital, según informó la Policía.

De acuerdo a la información oficial, la joven circulaba en una motocicleta Yamaha YBR 125 cc cuando colisionó con un automóvil Toyota Corolla conducido por un hombre de 34 años.

Chocaron una moto y un auto en barrio Hospital de San Francisco
Fotos: Policía.

Momentos después, se hizo presente un servicio de emergencias, que trasladó a la mujer al Hospital Iturraspe, donde le diagnosticaron una herida cortante con sutura y una contusión en la cabeza.

Las causas del hecho son materia de investigación.