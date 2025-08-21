Chocaron una moto y un auto en barrio Hospital de San Francisco

Una joven de 24 años resultó con lesiones leves tras protagonizar un siniestro vial este jueves por la tarde en barrio Hospital, según informó la Policía.

De acuerdo a la información oficial, la joven circulaba en una motocicleta Yamaha YBR 125 cc cuando colisionó con un automóvil Toyota Corolla conducido por un hombre de 34 años.

Momentos después, se hizo presente un servicio de emergencias, que trasladó a la mujer al Hospital Iturraspe, donde le diagnosticaron una herida cortante con sutura y una contusión en la cabeza.

Las causas del hecho son materia de investigación.