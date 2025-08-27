Un joven de 20 años sufrió lesiones leves tras protagonizar un siniestro vial en la ciudad de San Francisco. El hecho ocurrió en horas de la tarde del martes en barrio Dos Hermanos, sobre avenida Cervantes al 3600.

Según informó la Policía, el joven se desplazaba a bordo de una motocicleta Keller Cronos cuando, por causas que se investigan, fue colisionado por una camioneta Ford Ranger con un carro de carga.

El servicio de emergencias médicas trasladó al conductor del rodado menor al hospital local, donde fue asistido y se le diagnosticaron lesiones leves.

Las autoridades continúan trabajando para establecer la mecánica del hecho.