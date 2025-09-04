Chocaron una bicicleta y una camioneta en Devoto: un hombre sufrió lesiones leves
Un ciclista de 41 años fue trasladado al Hospital Iturraspe de San Francisco tras colisionar con una camioneta conducida por una mujer de 82 años en la zona urbana de Devoto.
Un hombre de 41 años resultó con lesiones leves tras un siniestro vial ocurrido en horas del 3 de septiembre en la intersección de Belgrano y bulevar Alem, en la localidad de Devoto.
Según informó la Policía, el hombre circulaba en una bicicleta de paseo cuando, por causas a establecer, colisionó con una camioneta Ford Ecosport conducida por una mujer de 82 años.
El Servicio de Emergencias lo trasladó en primera instancia al nosocomio local y posteriormente al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, para una mejor valoración médica.
Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas del hecho.