Un hombre de 41 años resultó con lesiones leves tras un siniestro vial ocurrido en horas del 3 de septiembre en la intersección de Belgrano y bulevar Alem, en la localidad de Devoto.

Según informó la Policía, el hombre circulaba en una bicicleta de paseo cuando, por causas a establecer, colisionó con una camioneta Ford Ecosport conducida por una mujer de 82 años.

El Servicio de Emergencias lo trasladó en primera instancia al nosocomio local y posteriormente al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, para una mejor valoración médica.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas del hecho.