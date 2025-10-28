Chocaron un auto y una moto y un joven resultó herido
El accidente tuvo lugar anoche en la intersección de Bv. Roca y España. Un servicio de emergencias trasladó al motociclista a una clínica donde le diagnosticaron lesiones leves.
Un motociclista de 20 años sufrió lesiones leves tras un siniestro vial registrado anoche en la intersección de Bulevar Roca y calle España.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 21.
Siempre de acuerdo a la información oficial, un hombre de 71 años, que conducía un automóvil Renault Sandero, colisionó con una motocicleta Yamaha Crypton guiada por un hombre de 20 años.
El servicio de emergencias UCEMED trasladó al joven herido a una clínica privada, donde le diagnosticaron lesiones leves.