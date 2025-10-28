Un motociclista de 20 años sufrió lesiones leves tras un siniestro vial registrado anoche en la intersección de Bulevar Roca y calle España.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 21.

Siempre de acuerdo a la información oficial, un hombre de 71 años, que conducía un automóvil Renault Sandero, colisionó con una motocicleta Yamaha Crypton guiada por un hombre de 20 años.

El servicio de emergencias UCEMED trasladó al joven herido a una clínica privada, donde le diagnosticaron lesiones leves.