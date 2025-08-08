Un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta dejó como saldo daños materiales y el traslado de un adolescente al Hospital J.B. Iturraspe para su atención.

El hecho ocurrió en barrio Roca, en la esquina de avenida Juan de Garay y calle Colón en la tarde de este viernes.

En el choque intervino el automóvil Citroën C3 gris en que iba una mujer de 45 años por calle Colón y una motocicleta Guerrero Trip negra que avanzaba por avenida Juan de Garay.

Por causas a establecer la moto y el auto chocaron en la intersección, a bordo del rodado menor iba un joven de 17 años que fue asistido en el lugar por un servicio de emergencias. Su acompañante de la misma edad fue llevado al Hospital J.B. Iturraspe para su atención.