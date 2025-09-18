El hecho ocurrió a las 12:55 en la intersección de avenida Chile y López y Planes en barrio Roque Sáenz Peña.

Un hombre de 31 años, que circulaba por avenida Chile a bordo de una motocicleta Guerrero Trip roja, colisionó con otra moto Honda XR 250 blanca, que era conducida por un hombre de 51 años en sentido contrario.

Tras el choque intervino el Comando de Acción Preventiva (CAP), ambos conductores fueron asistidos en el lugar por un servicio de emergencias, que constató escoriaciones en el primero y fracturas en clavícula y hombro derecho para el otro motociclista.

Se procedió al resguardo de los vehículos involucrados y se labraron las actuaciones de rigor.