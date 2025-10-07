Una mujer de 30 años resultó con una fractura de clavícula luego de protagonizar un siniestro vial en la intersección de las calles Dante Alighieri y Pellegrini, en el centro de San Francisco, en horas de la mañana del martes.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 8:45, cuando una motocicleta Honda Wave, conducida por la mujer lesionada, colisionó con una motocicleta Guerrero Trip, guiada por otra mujer de 26 años.

La conductora de la Honda Wave fue asistida por personal de emergencias de Cruz Verde y trasladada al hospital local, donde se le diagnosticó fractura de clavícula izquierda. Las lesiones fueron calificadas como graves.