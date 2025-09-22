Una mujer de 42 años colisionó contra un automóvil estacionado durante la tarde de este lunes, en barrio Independencia. El hecho ocurrió en calle Cabrera al 3500.

La conductora se desplazaba en sentido oeste-este a bordo de un Ford Kuga gris, cuando por causas que se intentan establecer impactó a un Toyota Yaris blanco, que se encontraba detenido sobre la mano derecha de la calzada. Ambos vehículos presentaron daños materiales.

En el lugar intervino el servicio de emergencias UCEMED, que asistió a la mujer y no constató lesiones.