La investigación por asociación ilícita y estafas reiteradas que derivó en allanamientos masivos en San Francisco y Villa María expuso el modo en que operaba una banda delictiva con sedes en las dos ciudades pero blancos en toda la región. Según la Fiscalía, los acusados suplantaban identidades de comerciantes locales para engañar a sus víctimas, en su mayoría usuarios de Marketplace (Facebook) que usaban el sitio para comprador o vendedor productos.

El Periódico pudo dialogar en exclusiva con uno de los estafados de la banda. Se trata de un vecino de Zenón Pereyra que perdió, junto a su padre-que se encontraba con él al momento del ardid-, cerca de 500 mil pesos en cuestión de minutos.

El hombre había publicado a la venta un Peugeot 205 en la plataforma de compraventa de Facebook. A las pocas horas fue contactado por un supuesto interesado que se presentó como el dueño de una reconocida pinturería de San Francisco. “Me pide que pase fotos y me dice: ‘Soy dueño de la pinturería’. Después me empezó con el verso de la señora, que se lo veía muy lindo para los nenes, que los llevaba a la escuela. Me hizo entrar”, relató.

Con ese argumento, el falso comprador insistió en enviarle una seña para reservar el vehículo. “Me dice: ‘¿Te puedo hacer una seña para que no me lo vendas?’. Y le digo: ‘Pero vení a verlo’. Me responde: ‘No, yo te lo seño porque estoy con esto, con lo otro, pero mañana paso’”.

Fue el inicio de un contacto que se transformó en una maniobra para lograr que la víctima entrera en la red de mentiras. Según fuentes policiales, la banda simulaba la identidad de comerciantes —quienes habían denunciado la creación de perfiles falsos con sus nombres— y mediante videollamadas capturaban imágenes de los rostros de las víctimas por inteligencia artificial; o utilizando sus conocimientos los llevaban a que compartan el control del celular. Con las fotos o esos trucos accedían luego a aplicaciones financieras para validar operaciones y extraer dinero y solicitar diversos préstamos.

Dos estafados en un solo golpe

La víctima, identificada como Rodrigo, captó un movimiento en una de sus cuentas, pero todavía creyendo en la identidad del presunto comprador aceptó cuando el delincuente le envió un código QR que el hombre terminó escaneando desde el celular de su padre. “Me dice: ‘Para que te llamo, si no, no lo vamos a poder hacer’. Me llama al celular de mi viejo y le saca la plata también a mi viejo. Metió dos estafas en una”, relató indignado.

Entre ambas cuentas, padre e hijo perdieron casi 500 mil pesos. “Para mi bolsillo es un montón. Hablando con otros me enteré que hubo gente a la que le sacaron mucho más”, dijo.

“Fue todo tan bien lo que hicieron que cuando entré a dudar le digo: ‘Aguantá, voy a estar en San Francisco’. Me manda la ubicación en tiempo real y salía desde la pinturería. Pensé que estaban ahí al frente”.

El hombre contó que días después se acercó personalmente al comercio y habló con su verdadero dueño, quien le confirmó que no era el único afectado.

El impacto de la estafa no solo fue económico, sino también emocional. “Esa noche estuve muy mal por no haberme dado cuenta. Me dio vergüenza hasta ir a denunciar. Ahora sé que hay más de 20 víctimas y no fui el único”, refirió.

El hombre, de 41 años y empleado municipal, contó que después del hecho modificó su manera de relacionarse con potenciales compradores. “Después de que pasó todo esto seguí con la publicación del auto y con el miedo que me había agarrado a cada uno que me llamaba les decía: ‘¿Querés ver el auto? Vení hasta acá, vivo en tal lugar’”.

Según detalló, los delincuentes incluso intentaron seguir extrayendo dinero con sus datos: “Hicieron intentos de sacarme dinero por transferencias de un millón, pero la tarjeta lo detectaba como posible estafa y no se lo permitía”.

La investigación y las detenciones

La causa llegó a manos de la Fiscalía de Delitos Complejos de San Francisco, a cargo de Silvana Quaglia, quien confirmó que la investigación se inició en mayo y derivó en allanamientos simultáneos en San Francisco y Villa María, además de dos pabellones de la cárcel de esta última ciudad.

El procedimiento dejó un saldo de cinco detenidos: dos internos del Servicio Penitenciario N° 5 de Villa María y tres mujeres (dos en San Francisco). Además, se secuestraron celulares, chips, anotaciones con números de CBU y documentación de interés.

Uno de los internos identificados como los cabecillas de la banda, de 37 años, era oriundo de San Francisco y estaba detenido por robos a comercios, de motos y bicicletas. Según las fuentes de la investigación: “Recibió un curso acelerado de cómo hacer estafas y utilizó sus conocimientos de los empresarios de la ciudad para ganar la confianza de las víctimas”.

La hipótesis de la Fiscalía es que se trataba de una organización con distintos roles, que lograba engañar a sus víctimas con identidades falsas y luego utilizaba videollamadas y reconocimiento facial para vulnerar la seguridad de aplicaciones financieras.

Según la investigación, la banda acumulaba más de 20 hechos denunciados y un perjuicio económico millonario en toda la región, que afectó a vecinos de San Francisco, Freyre, Colonia San Bartolomé, La Francia, Porteña y hasta localidades del departamento Castellanos de Santa Fe.