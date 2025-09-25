La Policía de San Francisco detuvo a un joven de 27 años con un pedido de detención vigente, acusado de un robo con la modalidad “rompevidrieras” en un local de ropa del centro de la ciudad. El detenido, identificado bajo el apodo “el payaso IT”, destruyó la puerta de ingreso al comercio y luego le avisó a otros tres cómplices de su hazaña, que ingresaron posteriormente y se llevaron gran cantidad de prendas.

La detención se produjo en la intersección de las calles Pueyrredón y José Luis Cabrera. Personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) procedió a la identificación de “IT”, quien se encontraba en el ex establecimiento educativo San Martín. Al consultar sus datos, se confirmó que tenía una orden de captura vigente y se procedió a su aprehensión.

Robó e hizo una seña a sus cómplices

El robo se produjo durante el fin de semana en un local de prendas de vestir ubicado en calle Belgrano al 1600. “El payaso IT”, rompió la puerta de vidrio para ingresar y según se observa en las cámaras de seguridad, luego de cometer el ilícito, avisó a otros tres individuos que había dejado “abierto” el comercio.

Los tres hombres ingresaron y también se llevaron distintas prendas, por lo que el robo fue de consideración. La División Investigaciones de la Policía trabaja para dar con la pronta captura de los restantes individuos.

“El payaso IT” quedó alojado en sede policial a disposición de la Fiscalía de turno.