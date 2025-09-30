Un adolescente de 13 años identificado como Santino López murió el sábado pasado tras sufrir una descompensación mientras disputaba un partido de fútbol en la localidad cordobesa de Sebastián El Cano. Aunque recibió asistencia médica en el lugar, los intentos por reanimarlo no tuvieron éxito.

El hecho, ocurrido durante el fin de semana en un club barrial del norte provincial, generó conmoción en la comunidad y preocupación a nivel general, ya que se trata del tercer fallecimiento de un joven durante actividad física en Córdoba en las últimas tres semanas, según consignó La Voz del Interior.

La fiscal Analía Cepede, a cargo de la investigación, confirmó a La Voz En Vivo que el caso fue caratulado, al menos de forma inicial, como homicidio culposo. “La razón es que queremos saber si es algo que se pudo evitar, queremos comprobar que a Santino se le hicieron todas las pruebas previas que podrían haber detectado que no podía hacer este tipo de actividad física”, explicó.

En ese contexto, la funcionaria judicial señaló que la autopsia preliminar determinó como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio. Además, añadió: “De acuerdo con los primeros datos que tenemos de ese informe señalan que Santino tenía un corazón un poco más grande de lo que debería para su edad”.

“Es por eso que estamos tratando de determinar si se llevaron a cabo los exámenes previos que hubieran podido detectar esta patología”, concluyó Cepede.