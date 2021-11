Caso Saire: segunda jornada de juicio con testigos claves

Este miércoles continúa el juicio por la brutal golpiza que sufrió Fernando Saire (32) dentro de la alcaidía de la Departamental San Justo de San Francisco en febrero de 2019.

Por el caso Diego Lencinas (sargento) y Gerardo Stefani (cabo primero) llegaron a la audiencia imputados por abuso de autoridad y lesiones graves, ambos en libertad. El primero es defendido por el abogado penalista Felipe Trucco, mientras que el segundo por el asesor letrado César Testa.

En esta segunda jornada de juicio se esperan que por la sala de la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco pasen algunos testigos claves del hecho, entre ellos amigos de Fernando Saire, quienes habrían presenciado los primeros minutos de agresión en el hall de entrada de la comisaría.

Siempre que el tiempo del proceso lo permita, las partes tendrán lugar para los alegatos y posteriormente el tribunal unipersonal a cargo del juez Alejandro Acuña, pasará a deliberar el veredicto. En caso contrario, estos últimos trámites se podrían completar el jueves o viernes.

Fernando Saire volvió este martes a encontrarse cara a cara a los dos policías que denunció por la salvaje golpiza recibida en la madrugada del 16 de febrero de 2019, cuando fue a denunciar un hecho de violencia ocurrido hacia su grupo de amigos en un boliche y que terminó peor dentro de una jefatura policial.

Fue en el comienzo del juicio hacia los imputados por abuso de autoridad y lesiones graves, Diego Lencinas (44 años, sargento) y Gerardo Stefani (35, cabo primero). El segundo fue el único que dio su versión de los hechos.

Saire volvió a prestar declaración y recordó cada detalle de lo ocurrido esa jornada, pero además narró cuál fue el desencadenante de la ira de quien ese momento se desempeñaba como jefe de guardia en la policía, el sargento Lencinas.

Lo primero que contó el denunciante es que fueron retirados del boliche Ninna, luego de que uno de los “dueños” golpeara a un amigo que cumplía los años y había ido a la barra a pedir una bebida. Tras ello fueron sacados por la seguridad del lugar. Ante lo sucedido, Fernando y sus amigos se dirigieron a la Departamental San Justo para radicar una denuncia.

“Al llegar a la jefatura nos indica Lencinas que golpeemos en la oficina de la sumariante. Nos atiende y nos pregunta si tenía algún golpe visible, de lo contrario no valía la pena hacer la denuncia. Le dijimos que no pero insistimos en hacerla, entonces nos pide que la esperemos. En ese momento llega un muchacho muy alterado y alcoholizado que quiere hacer la misma denuncia”, recordó.

Diego Lencinas (44) negó los hechos que se le imputan, mientras que Gerardo Stefani (35) decidió contar su versión de los hechos, un poco más light a la que contó Fernando Saire (32) innumerables veces precio al juicio.

Stefani, quien tenía como rango jerárquico ser cabo primero, recordó que esa madrugada se encontraba haciendo la “fajina”, tareas de limpieza en el lugar cuando alrededor de las 5.30 se le solicita colaboración en el hall de ingreso, ya que había “jóvenes alterados”.

“Me llego al hall y había mucha gente, mucho olor a alcohol aunque no puedo precisar quién era…había mucho griterío, nadie se ponía de acuerdo”, empezó diciendo y recordó: “El jefe de guardia (por Lencinas) quedó en una situación de lucha donde cayó al piso con Saire, ahí la gente se altera y trato de levantar a ambos y sacar a Saire por la puerta de ingreso”.

Stefani siguió con su relato: “Luego se me zafó, me intentó pegar y se va hacia el jefe de guardia, trato de frenarlo pero no hay forma… Luego lo abordo con una llave (presión) para inhabilitar sus movimientos, lo moví varias veces hasta que se fatigó. Fue un forcejeo importante, chocamos con varios muebles”, contó el policía.

Sin embargo, según relató Stefani, volvieron a forcejear y a chocar con varios escritorios de la oficina policial, incluso con la participación de Lencinas: “En un momento caímos al piso los tres entre la guardia de prevención (oficina de ingreso al edificio) y el patio”, relató.

Tras ello, el cabo primero indicó que del patio ingresaron a la oficina de alcaldía para requisar a Saire y tomarle los datos: “Se lo identifica, entra una oficial y se le toman los datos. Él (por Saire) pedía un trato preferencial porque decía que era jefe del Correo Argentino”, apuntó. En ese momento, Saire negaba el relato con la cabeza.

Por último, Stefani indicó que le solicitó al personal superior esa madrugada que un médico constate las lesiones que podría haber presentado Saire, sin embargo –aclaró- le negaron la asistencia médica.

Luego, la fiscal de Cámara le hizo una serie de preguntas. Primero si había visto que una joven que se encontraba en el lugar quiso filmar lo que sucedía (según la denuncia Lencinas le golpea la mano y le saca el teléfono), a lo que respondió negativamente. También se le preguntó si le había propinado golpes de puño y patadas, recibiendo la misma respuesta por parte del policía, quien tampoco pudo precisar si Saire se golpeó en la zona de los testículos con un mueble o escritorio, ya que de su parte no recibió golpes sino maniobras para contenerlo.