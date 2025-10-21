En el marco de la quiebra de la firma desarrollista Márquez y Asociados, la Justicia de Córdoba dispuso una nueva subasta electrónica de vehículos pertenecientes a la empresa desarrollista acusada de millonarias estafas.

La medida busca recaudar fondos para los acreedores, principalmente damnificados que entregaron dinero con la ilusión de acceder a su vivienda propia.

En esta oportunidad, se trata de un vehículo de alta gama, otra camioneta y hasta dos ambulancias que pertenecía a una empresa paralela llamada Márquez Salud. La subasta se realizará de manera virtual y cada acto comenzará entre el 29 y 30 de octubre, extendiéndose durante una semana.

Los interesados podrán participar a través del portal del Poder Judicial, donde deberán registrarse previamente, realizar ofertas en tiempo real y recibir alertas si son superadas. Una vez cerrado el proceso, el comprador abonará el monto adjudicado y coordinará la entrega con el martillero.

Los vehículos que salen a remate