Caso Márquez y Asociados: subastan autos de alta gama y dos ambulancias, cómo participar
La medida busca recaudar fondos para los acreedores, principalmente damnificados que entregaron dinero con la ilusión de acceder a su vivienda propia. Los detalles.
En el marco de la quiebra de la firma desarrollista Márquez y Asociados, la Justicia de Córdoba dispuso una nueva subasta electrónica de vehículos pertenecientes a la empresa desarrollista acusada de millonarias estafas.
La medida busca recaudar fondos para los acreedores, principalmente damnificados que entregaron dinero con la ilusión de acceder a su vivienda propia.
En esta oportunidad, se trata de un vehículo de alta gama, otra camioneta y hasta dos ambulancias que pertenecía a una empresa paralela llamada Márquez Salud. La subasta se realizará de manera virtual y cada acto comenzará entre el 29 y 30 de octubre, extendiéndose durante una semana.
Los interesados podrán participar a través del portal del Poder Judicial, donde deberán registrarse previamente, realizar ofertas en tiempo real y recibir alertas si son superadas. Una vez cerrado el proceso, el comprador abonará el monto adjudicado y coordinará la entrega con el martillero.
Los vehículos que salen a remate
- Mercedes Benz B06 GLA 200 (2018) - 89.669 km
- Renault Duster Oroch Dynamique 1.6 (2019) - 254.855 km
- Ambulancia Peugeot Boxer Premium 2.2 HDI 435MH 130 (2020) - 157.414 km
- Ambulancia Mercedes Benz Sprinter 316 CDI furgón 3665 (2022) - 121.767 km