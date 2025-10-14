Este martes se registró una detención en el marco de la investigación por el ataque a balazos de Luca Gottero en Frontera. El presunto atacante tiene también 20 años y sus iniciales son L.S.I. quien se entregó con la asistencia de un abogado en la Comisaría Sexta de la vecina ciudad.

L.S.I. será trasladado a la Alcaldía de Rafaela y se lo investiga como presunto autor de “homicidio agravado calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”. Era buscado intensamente luego de que resultara herido Gottero en calle 56 al 100.

En las últimas horas también el fiscal Pedro Machado ordenó una serie de allanamientos en busca de elementos vinculados a la causa, los resultados aun no se dieron a conocer pero fueron practicados la PDI y efectivos de la Comisaría Sexta.

Estado de salud gravísimo

En cuanto al estado de salud de la víctima, un informe al que accedió nuestro medio del Hospital "José Bernardo Iturraspe" de San Francisco indica que es gravísimo y con pronóstico reservado.

Gottero permanece en un estado de coma farmacológico inducido y entubado, a la espera de una evolución favorable. El joven ya fue sometido a una cirugía donde le extrajeron parte del intestino.

La principal preocupación de los médicos es el riesgo de una infección: si esta se diagnostica en las próximas 48 horas, el joven deberá ser sometido a una nueva cirugía de urgencia, lo que complicaría aún más su delicado cuadro.