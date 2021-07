El juicio a los dos policías que agredieron a Fernando Saire (32) hace poco más de dos años dentro de la institución policial cambió de fecha. En lugar de realizarse el 23 de agosto como estaba previsto, se llevará adelante en el mes de noviembre de este año.

Por el grave hecho Diego Lencina (sargento) y Gerardo Stefani (cabo primero), fueron separados de la fuerza y están imputados por abuso de autoridad y lesiones graves.

“Tendremos que tener un poco más de paciencia. Nos explicaron que la demora se da por la situación de pandemia y otros motivos”, comentó Saire a El Periódico Radio 97.1.

El caso de Saire fue uno de los más brutales en el último tiempo en San Francisco, de parte de efectivos policiales hacia civiles, que por fortuna no terminó con una muerte porque al no estar esposado Fernando podía cubrirse, sobre todo, la cabeza. Sin embargo, sufrió lesiones severas que provocaron que le extirpen un testículo.

“Sinceramente no sé qué haré el día del juicio, no sé qué dirán. No tenían justificativo para hacerme eso y me gustaría que me pidan disculpas. Nunca tuve un llamado ni un mensaje de la Policía y en ningún momento cerré las puertas de mi casa. Yo solo espero justicia, me va a mover mucho adentro cuando llegue ese día donde reviviré todo otra vez”, palpitaba Fernando en una charla con El Periódico semanas atrás.

El hecho

La crónica policial del 16 de febrero de 2019 cuenta que Fernando esa madrugada salió con amigos a divertirse. Fueron a un boliche céntrico para celebrar un cumpleaños. Una vez dentro, reconoce haber sido maltratados de manera violenta y expulsados, motivo por el cual se dirigió a la de la Departamental San Justo a radicar una denuncia. Pero, la peor violencia se desataría dentro de la fuerza en manos de los dos policías ya que el reclamo de los jóvenes no fue tomado como tal. El resto ya se sabe: fue tal la golpiza recibida que le debieron extirpar un testículo luego de que lo llevaran al hospital ya entrada la mañana. Estudios que le realizaron en los días siguientes revelarían que como consecuencia de lo sucedido disminuyó considerablemente su fertilidad. Aunque la vida, más tarde, fue justa y le dio una oportunidad ya que con el correr de los meses pudo formar una familia.

- ¿Qué sería justicia para vos?, le preguntó El Periódico a Saire, quien respondió:

Que vayan a la cárcel, más por ser personas que deben brindar seguridad las que te golpean y te hacen sentir una mugre, una basura. Sobre ellos debería caer el doble de peso de la ley. Hay que empezar por cambiar la gravedad de la caratula, la imputación, porque así como está no van a ir a la cárcel. También debería haber tratamiento psicológico para los policías, para ver si son personas que están aptas psicológicamente para portar un arma. A mí todo se me hizo muy largo, no solo en cuanto a la espera sino también el hecho de que la cabeza maquina mucho. Quiero seguir la vida de la mejor manera.