Un hombre fue encontrado sin vida en las aguas del río San Antonio, en Villa Carlos Paz, y la Justicia investiga las circunstancias que rodean su muerte. El hallazgo se produjo a la altura de la intersección de avenida Perito Moreno y Estocolmo, en el barrio Playas de Oro.

El aviso ingresó a través de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un cuerpo flotando en la margen del río. De inmediato, se desplegó un operativo en la zona con la intervención del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), la Brigada de Investigaciones y personal de la Policía Judicial.

La víctima sería un hombre mayor de edad, aunque aún no trascendieron su identidad ni detalles sobre las causas de la muerte. La Justicia caratuló el caso como “muerte de etiología dudosa” y ordenó una serie de pericias para determinar cómo se produjo el deceso.

Personal policial y de rescate trabajó en el lugar para retirar el cuerpo y preservar la escena, mientras avanzan las investigaciones judiciales.