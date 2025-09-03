Un violento robo conmocionó a la localidad serrana de Villa Carlos Paz el último fin de semana. Al menos dos delincuentes ingresaron a la vivienda de una pareja de jubilados de 82 y 83 años, ubicada en Curuzú Cuatiá y Mitre, a metros del Centro Viejo.

Los ladrones redujeron a las víctimas, las golpearon brutalmente y se llevaron joyas y pertenencias de oro. El hombre permanece internado en el Hospital Militar, en estado crítico.

Golpes, tortura y encierro

Según relató la hija de las víctimas a El Doce, su madre fue sorprendida mientras miraba televisión y su padre dormía. “A mi mamá le taparon la boca y le agarraron la cara con guantes ásperos, le pedían que se callara. A mi papá lo sacaron de la cama y lo llevaron a la cocina. Allí empezaron a golpearlo sin parar, a matarlo directamente”, expresó con crudeza.

“Él trataba de cubrirse la cabeza, pero más lo ensañaban. Mi mamá alcanzó a ver que usaban algo punzante para pegarle. Solo pedían oro, no les interesaba otra cosa. Lo dejaron desfigurado, irreconocible”, agregó.

Tras encontrar algunas joyas y un sable, los atacantes los encerraron en el baño, trabando las puertas con macetas, para que no pudieran salir ni pedir ayuda.

El hombre, de 82 años, sufrió golpes severos en la cabeza, hemorragia intracraneal, cortes profundos y un infarto durante el ataque, lo que lo mantiene con pronóstico reservado. Según indicaron allegados, atraviesa un cuadro delicado debido a las complicaciones que generan las medicaciones en sus otras afecciones previas. “Está con arritmias permanentes, luchando por su vida”, explicó su hija.

La mujer, de 83 años y con visión reducida, sufrió menos lesiones físicas, pero permanece en estado de shock. “Mi mamá no puede borrar de su cabeza las imágenes de cómo lo golpeaban. Fue una tortura”, sostuvo la hija.