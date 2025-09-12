La Fiscalía de Instrucción de Cosquín informó ayer que fueron encontrados los cuerpos sin vida de Cristian Sergio Fink, de 37 años, y de Álvaro Fink Olariaga, de tres años, el padre y el hijo que eran buscados en la zona del dique El Cajón, en Capilla del Monte.

Personal del DUAR y de la policía provincial los encontraron en las aguas del dique, dentro de la zona de búsqueda, enganchados en unas ramas en una zona de más de dos metros de profundidad.

Padre e hijo habían desaparecido el miércoles 10 de septiembre en horas de la tarde.

La esposa del hombre y madre del menor había denunciado que ambos no regresaron al hogar tras salir de paseo.

En este contexto, se había desplegado un operativo policial en la zona, donde participaron equipos de buzos, agentes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba (DUAR), brigadas del ETAC, bomberos y personal de la Departamental Punilla.

Los oficiales habían hallado un vehículo Chevrolet Aveo gris, cerrado con llave y estacionado a pocos metros del dique, mientras que peritos de la Policía Judicial realizaron análisis de rigor al rodado para encontrar pruebas de relevancia.

Sin embargo, los investigadores descubrieron pisadas que pertenecerían a personas que caminaron a casi un kilómetro del lugar donde se halló el automóvil.

Un vecino del lugar, de nombre Gonzalo, había contado este jueves a la tarde que el hombre y su hijo “se fueron a tirar piedras al río”. “Como no volvían, la mujer alertó a la policía. Encontraron el auto cerrado”, añadió.

El comisario José Santos Vega, director de la Departamental Punilla Norte dijo a Cadena 3 respecto a las causas de la muerte: "Manejamos varias hipótesis" y que el Gabinete Científico está trabajando en la investigación bajo la dirección de la Fiscalía de Cosquín. "Una de las hipótesis más fuertes que se maneja sería que fue accidental", explicó, sugiriendo que el niño podría haberse caído al agua y que el padre intentó rescatarlo.

El fiscal Nelson Lingúa, encargado del caso, también considera que "todo indicaría que se trató de un hecho lamentable, accidental".

Fuente: Cadena 3