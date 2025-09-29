Un choque fatal se registró hoy en el kilómetro 462 de la autopista Córdoba-Rosario, en inmediaciones de la localidad de Leones. Una camioneta Ford Ecosport se incrustó contra un camión Ford 1723 con acoplado, conducido por un hombre de 53 años.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 71 años perdió la vida en el acto, mientras que un hombre de 68 y otra mujer de 71 fueron trasladados de urgencia al hospital regional de Marcos Juárez con lesiones de consideración.

Fuentes consultadas por ElDoce.tv confirmaron que tanto la persona fallecida como las que sobrevivieron son oriundas de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. En el momento de la tragedia viajaban sobre la mano que conduce a Rosario.

En el lugar del hecho trabajaron servicios de emergencias y personal policial, que confirmaron el deceso y dispusieron el traslado de los heridos. La Fiscalía interviniente investiga las circunstancias del accidente para determinar cómo se produjo el choque.

El hecho generó conmoción en la zona y obligó a interrumpir parcialmente la circulación hasta que se liberó la traza.