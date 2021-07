Durante el fin de semana, la Policía de San Francisco avanzó con la investigación del grave episodio ocurrido en barrio Jardín en la madrugada del sábado, en el que dos hombres oriundos de Córdoba Capital terminaron detenidos luego de una intensa persecución en la zona sur de San Francisco, según información a la que accedió El Periódico.

Previamente, una banda de delincuentes había robado una importante cantidad de herramientas y mercaderías en un depósito ubicado en bulevar 9 de Septiembre al 2600.

Fuentes consultadas por El Periódico, infirmaron que la causa tuvo importantes avances, aunque pidieron tiempo para no entorpecer la investigación.

Se pudo conocer que se ha creado una comisión especial dentro de la Brigada de Investigaciones de San Francisco que se abocará puntualmente a este hecho, al que consideraron de “gravedad por la gran cantidad de herramientas robadas”.

La información del caso apunta que al menos seis personas –que podrían ser más-, llegaron al lugar “con información precisa” de que en dicho lugar se almacenaba gran cantidad de mercadería y que “evidentemente, esa información surge de un contacto de San Francisco”, apuntaron las fuentes.

Destacaron que “llegaron con toda la logística y lo necesario para cometer el hecho”. En un principio la Policía investiga a seis personas, dos de las cuales se encuentran detenidas, aunque no descartan la participación de más involucrados. “Hechos como estos no siempre se dan, son hechos aislados o que se dan cada tanto, tiene un tinte particular, semejante cantidad de herramientas tienen que estar preparados”, agregaron las fuentes.

Alerta de los vecinos

Pasadas las 4 del sábado, un llamado a la línea de emergencias 101 alertó a los uniformados la llegada de un camión marca Iveco de color blanco, conducido por un hombre, que tras estacionarse descendió del vehículo dejándolo abierto y con las llaves colocadas. Al mismo tiempo, se informó la Policía recibió llamados de vecinos de un sector de barrio Jardín, denunciando que personas caminaban por los techos de las viviendas.

Personal policial arribó al lugar y observó a un grupo de hombres que al notar su presencia se dieron a la fuga, iniciando una persecución donde hubo disparos de arma de fuego, según contaron vecinos a este medio.

No obstante, en la esquina Caseros con Bv. 9 de Septiembre, los uniformados pudieron detener a dos hombres de 47 y 43 años, quienes no supieron justificar su presencia en el lugar.

Asimismo, otras cuatro personas que integran la misma banda permanecen prófugas, aunque según fuentes investigativas, “habrían quedado a pie”.

Recupero de camión y secuestro de autos

Según informó la Departamental San Justo, se procedió al secuestro del camión y además de dos vehículos que estaban en el lugar: una camioneta Toyota Hilux y un Peugeot 3008 Premium, los cuales presentaban irregularidades y patentes adulteradas.

Alrededor de las 9, personal de Investigaciones se constituyó en una empresa de transporte ubicada en Bv. 9 de Septiembre al 2600, a la cual pertenece el camión robado. Aparentemente, los delincuentes ingresaron al patio forzando el candado de un portón y se lo llevaron.

Por otra parte, el dueño de la empresa manifestó que también le faltaban elementos varios del mismo lugar como bombas de agua, amoladoras, taladros, hidrolavadoras y herramientas. Todas herramientas valuadas en una millonaria cifra.

Según trascendió, los detenidos habrían sido identificados como Mariano Andrés Cabanilla y Ricardo Andrés Mansilla. La investigación está a cargo de la fiscal del 4º Turno, Leonor Failla.