El siniestro vial que lugar en la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional 19 a la altura del kilómetro 124, en jurisdicción de Josefina, y que involucró a un padre y su hija a bordo de un Renault Sandero, pudo cobrarse más víctimas, según relató el propio protagonista.

Pablo, vecino de 42 años oriundo de San Francisco, relató a El Periódico que el accidente ocurrió cuando se dirigía hacia Josefina: “Iba de oeste a este por la ruta 19, a la altura del kilómetro 124. No era un solo caballo, al menos se me cruzaron seis. Yo choqué a uno, pero venían varios”. Y agregó: “Circulaba con mi hija de 17 años, sin neblina, a una velocidad normal. No me quedó otra más que frenar para que el impacto sea menor”.

También describió con precisión el momento del choque: “El caballo se subió sobre el capot y cuando terminé de frenar se incorporó y salió corriendo. Fue impresionante. Cuando nos fuimos del lugar, los caballos seguían sobre la banquina, nadie atinó a llamar a nadie. Lo que me pasó a mí puede seguir pasando”.

El incidente volvió a exponer un problema persistente en la región: la circulación de animales sueltos en rutas y caminos. “Cansados de que no se puede salir de noche por el miedo de los caballos”, expresó una vecina en redes sociales. La misma persona relató que, hace 20 días, estuvo a punto de protagonizar un accidente similar junto a su esposo, también en la zona de CBSé. “Se nos cruzaron los mismos caballos, no nos matamos porque yo los alcancé a ver. Mi marido no los había visto, son caballos negros”, denunció.

Pablo contó que volvió a pasar por el lugar durante la tarde y advirtió que los animales aún estaban allí: “Seguían sueltos a la vera de la ruta. Es un peligro esa situación”.

Antecedente

Vale recordar que en el mes de noviembre de 2024 se registró el grave accidente de Marías Olivieri, el sanfrancisqueño que también chocó con un caballo en Ruta Nacional 19, a la altura del kilómetro 122. Como consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo de cráneo grave y un traumatismo contuso de tórax, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. Estuvo internado durante 41 días hasta recibir el alta médica.