La Policía de Frontera emitió un pedido de paradero para una adolescente de 16 años, Macarena Abril Juárez Hernández, cuya familia radicó la denuncia en la Comisaría N° 6.

La menor es de contextura robusta y mide aproximadamente 1,60 metros. Tiene cutis blanco y su cabello presenta mechas amarillas y coloradas. Como señas particulares, tiene tatuajes en ambos brazos y un piercing sobre el labio superior.

Al momento de retirarse de su domicilio, vestía un jean largo de color claro, una remera de mangas cortas con un dibujo, un buzo marrón oscuro con capucha y cordón, y zapatillas negras.

Ante cualquier información sobre su paradero, se solicita a la población comunicarse de inmediato al 911 o con cualquier dependencia policial cercana a su domicilio.