La Policía de Rafaela solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar a Emanuel Sergio Caccia, un hombre de 37 años cuyo paradero es desconocido.

Caccia mide aproximadamente 1.70 metros de altura, es de contextura delgada y tiene pelo corto de colorado, tez blanca y barba. Entre sus rasgos distintivos, se encuentran un arito en forma de cruz en la oreja derecha, y tatuajes en ambos brazos, manos y una cruz en la espalda.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón de grafa azul, campera azul inflable y borcegos negros. Se retiró de su domicilio en su automóvil particular, un Fiat Punto de color y dominio HIL-663.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse de inmediato al 911, a cualquier dependencia policial cercana a su domicilio o directamente a la Comisaría N° 2.