Una tragedia vial en ruta 9 a la altura de Campana dejó como saldo cinco muertos y varios heridos. El choque múltiple de este jueves pasado el mediodía involucró dos camiones y tres autos en el kilómetro 73, mano hacia Ciudad de Buenos Aires. Se observó una escena de destrucción total sobre la calzada.



Según las primeras informaciones, un camión que viajaba desde Rosario perdió el control, cruzó de carril e impactó de frente contra otro vehículo de gran porte, informó Clarín. La colisión generó un incendio que afectó a ambos camiones y a los autos que circulaban en ese momento, dos de los cuales quedaron atrapados debajo de los vehículos pesados.

Personal de Bomberos Voluntarios, Gendarmería y emergencias médicas trabajó intensamente para sofocar las llamas y rescatar a los heridos. La autopista Panamericana permaneció completamente cortada durante varias horas, mientras los equipos intentaban remover los restos de los vehículos calcinados y realizar las pericias correspondientes.

Las autoridades confirmaron que cinco personas perdieron la vida en el lugar, aunque aún no trascendieron sus identidades.