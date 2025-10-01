Una escena de violencia extrema sacudió al básquet amateur porteño y encendió la alarma sobre los límites del juego limpio. El pasado domingo 28 de septiembre, un encuentro entre el equipo del Colegio de Abogados de San Isidro (CASI) y Tercer Tiempo, disputado en el gimnasio del Colegio Cardenal Copello, terminó con una violenta pelea y sanciones ejemplares por parte de la Asociación Civil Básquet Entre Amigos (BEA).

El hecho, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró a Santiago Corbalán Olivera, jugador N.º 4 del CASI, reaccionar desmesuradamente ante una cortina ciega colocada por un rival. En las imágenes se observa cómo le propina un codazo a la nuca al adversario y, con este en el suelo, lo remata con un pisotón en la cabeza. El episodio desató una batalla campal entre los planteles y obligó a suspender el partido.

Tras la evaluación del video, el Tribunal de Disciplina de BEA, presidido por el Dr. Damián L. Pigliapoco, resolvió expulsar a Corbalán Olivera de toda competencia organizada por la liga por “agresión reiterada y conducta violenta grave”, conforme a los artículos 164 y 165 del Código de Penas.

Pero las sanciones no terminaron ahí. Tres jugadores de Tercer Tiempo —Gonzalo Zungri, Federico Romero y Kalil Sat— también fueron suspendidos por cuatro partidos, acusados de agresiones físicas a un adversario. A su vez, ambos equipos recibieron una amonestación formal por la participación masiva de jugadores en la pelea.

El resultado del partido fue resuelto administrativamente a favor de Tercer Tiempo, que se quedó con los puntos por 20 a 0, según establece el artículo 71 del Código de Penas de BEA.

La organización repudió enérgicamente los hechos a través de sus redes sociales y expresó su solidaridad con el jugador agredido. “La violencia no tiene lugar en nuestra comunidad deportiva”, remarcaron desde la liga, que nació como un espacio para fomentar la amistad, el respeto y la pasión por el básquet entre jugadores amateur.

