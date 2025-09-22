Dos jóvenes fueron detenidos en Brinkmann, acusados de intentar robar una despensa durante la madrugada del pasado sábado. La rápida respuesta policial permitió la aprehensión de uno de los sospechosos en el momento, mientras que el segundo fue capturado al día siguiente con una orden de detención.

El intento de robo ocurrió en la madrugada del sábado en una despensa ubicada en calle Córdoba casi Rivadavia. Dos jóvenes, ambos con los rostros cubiertos con capuchas y armados con hierros, ingresaron al local y, bajo amenazas, intentaron sustraer el celular y la caja registradora al dueño, un hombre de 47 años.

Sin embargo, el propietario se resistió al robo, lo que provocó que los delincuentes huyeran del lugar en direcciones opuestas. La víctima alertó de inmediato a la línea de emergencia 101, aportando la descripción de los asaltantes. Con esa información, el personal policial montó un operativo cerrojo y logró aprehender a uno de los sospechosos en la intersección de calles Alberdi y Córdoba. Al mismo tiempo, se secuestró una de las barras de hierro utilizadas en el asalto.

La detención del segundo delincuente

El segundo implicado, un joven de 24 años, fue detenido en la tarde del domingo en calle Gral. Paz. La Fiscalía de Instrucción de Morteros había emitido una orden de detención en su contra, vinculándolo al intento de robo ocurrido en la madrugada anterior.

Ambos detenidos fueron trasladados a la alcaldía local y quedaron a disposición de la Justicia.