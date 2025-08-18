La Policía de Brinkmann detuvo a un joven de 18 años que circulaba a bordo de una motocicleta robada. El procedimiento se realizó en calle Intendente Zampol, cuando el personal policial procedió a controlar al conductor.

El joven se movilizaba en una motocicleta Corven Energy 110 cc de color negra y sin patente. Al chequear el número de motor del rodado, los efectivos constataron que registraba un pedido de secuestro de la Fiscalía de Instrucción de Morteros. El vehículo había sido denunciado como robado días atrás en calle Bolívar.

El conductor, que cuenta con varios antecedentes penales, fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, mientras que la motocicleta quedó secuestrada. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.