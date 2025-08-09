La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un hombre de 39 años y desarticuló un punto de venta de estupefacientes que operaba a pocos metros de una escuela primaria, una plaza y una iglesia en la ciudad de Brinkmann. El operativo, que se originó a partir de múltiples denuncias anónimas, culminó con un allanamiento en una vivienda de calle Padre J. Isaac al 900.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron varias dosis de cocaína, un total de $104.800, una balanza digital y otros elementos de interés para la causa. Se informó que el detenido ya contaba con antecedentes por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Según la investigación, la comercialización de las drogas se realizaba tanto en la vía pública como bajo la modalidad de delivery. El punto de venta se encontraba en una ubicación sensible, a escasos metros del Colegio Primario Manuel Belgrano, la Plaza San Martín y la Parroquia San Juan Bautista.

La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de San Francisco dispuso el traslado del detenido y las pruebas incautadas a sede judicial.