En horas de la noche, Bomberos Voluntarios de San Francisco intervinieron con tres dotaciones en un incendio registrado en la zona rural de Luxardo, donde se vio afectada una fosa utilizada para el descarte de residuos, así como también sus alrededores.

Según informaron desde el cuartel, el fuego se desarrolló en un sector con abundante acumulación de materiales desechados, lo que generó una importante carga de combustión. Las tareas se extendieron hasta lograr la completa extinción del foco.

Desde la institución recordaron que está prohibido iniciar fuego con fines de limpieza en todo el territorio provincial, debido a la vigencia de la restricción total de quemas, establecida para prevenir incendios forestales y rurales.