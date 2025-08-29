Tal como anticipó El Periódico, un hombre falleció de un balazo en la tarde de ayer en una zona descampada de barrio Acapulco. Se trata de Martín Emanuel Sommariva, de 33 años y con domicilio en la ciudad de San Francisco, precisamente en barrio Parque de nuestra ciudad.

Según fuentes cercanas al caso, el hecho ocurrió luego de una persecución que habría comenzado en la zona urbana y continuado en un campo cercano. Vecinos alertaron sobre la presencia de un grupo de personas que corría detrás de un hombre, mientras efectuaban disparos. La víctima intentó huir, pero fue alcanzada a pocos metros del lugar.

Al llegar al sitio, efectivos policiales encontraron a un hombre tendido boca abajo, sin signos vitales y con el torso descubierto. La médica policial que intervino en el caso confirmó el deceso y precisó que presentaba un impacto de bala a la altura del ojo izquierdo.

Posteriormente, se identificó a la víctima como Martín Emanuel Sommariva, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente en una causa por hurto. Además, contaba con frondosos antecedentes judiciales, tanto del lado de Córdoba como de Santa Fe.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Rafaela para la correspondiente autopsia.

Fuentes cercanas al caso, investigan si Sommariva habría participado de un hecho delictivo previo al fatal desenlace.

En el sitio trabajaron agentes policiales, personal de Policía Científica y autoridades judiciales, bajo las directivas del fiscal Martín Castellano. El hecho es investigado como un homicidio, mientras se analizan pruebas recolectadas en la escena.