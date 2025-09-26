Una mujer de 45 años ingresó ayer al Hospital Iturraspe de San Francisco con heridas cortantes en la cabeza tras ser víctima de un robo en barrio Acapulco.

Según el relato de la mujer, el hecho ocurrió en la calle 22, cuando se retiraba de la casa de su cuñada. Un hombre se le acercó, le robó el teléfono celular y, en el forcejeo, la golpeó en la cabeza.

La víctima se trasladó por sus propios medios a la guardia de emergencias, donde fue asistida por la médica de turno. Le realizaron dos puntos de sutura en cada uno de los cortes del cuero cabelludo, pero se encuentra fuera de peligro. Tras recibir las indicaciones médicas, la mujer se retiró del hospital.

La Policía de Frontera fue notificada sobre el hecho para iniciar la investigación correspondiente.