La Policía de Investigaciones de Frontera (PDI) junto a sus pares de San Francisco, realizaron ayer un allanamiento en una vivienda de Calle 18 de barrio Acapulco de la localidad de Josefina, en cumplimiento de un exhorto judicial solicitado por la Unidad Judicial de nuestra ciudad, con intervención de la Fiscalía de 1° Turno a cargo de Silvana Quaglia.

En el lugar fueron identificadas tres personas y, tras la requisa, se secuestró una motocicleta Honda Wave requerida en la orden de allanamiento, y una escopeta calibre 12, con numeración visible, por lo que se iniciaron actuaciones paralelas hacia el llamado S.C.A (69) por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil , con intervención del Fiscal Dr. Puig.

El operativo contó con la colaboración de personal del Distrito Rafaela y del Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional XIII para la irrupción, así como de efectivos de Investigaciones de San Francisco.