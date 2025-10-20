El fin de semana, L. Ibarra de 21 años fue formalmente imputado por el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, luego de dispararle en seis oportunidades a otro Paolo Gottero, en el ciudad de Frontera y dejarlo al borde de la muerte.

La audiencia de imputación se llevó a cabo el último sábado en los tribunales de Rafaela y fue presidida por el juez Javier Bottero, a partir del requerimiento del fiscal Pedro Machado, informó el portal Rafaela Noticias.

La mecánica del violento ataque

El hecho ocurrió el pasado 10 de octubre, cerca de las 19:30, en Calle 56 al 155 de Frontera.

Según la descripción del fiscal Machado, Ibarra, quien dijo ser empleado, llegó en motocicleta hasta el domicilio de la víctima, Paolo Gottero. Cuando divisó a la víctima sentado en el frente de la casa, Ibarra le disparó seis veces.

Aunque solo un proyectil impactó en la víctima, a la altura de la fosa ilíaca, la herida fue gravísima. El impacto provocó entre ocho y diez perforaciones en el intestino delgado y una severa hemorragia en el aparato digestivo.

El fiscal argumentó que el objetivo de Ibarra era matar a Gottero, quien solo sobrevivió gracias a que fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe de San Francisco, donde lograron salvarle la vida tras una compleja cirugía.

El próximo miércoles se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde se definirá que Ibarra continuará detenido con prisión preventiva.