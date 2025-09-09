Un siniestro vial entre dos automóviles se produjo en la mañana del martes en barrio 20 de Junio, en la ciudad de San Francisco. El hecho ocurrió cerca de las 10.30 en la intersección de avenida Trigueros y José Hernández.

De acuerdo a la información del personal del C.A.P, en el lugar colisionaron un automóvil Volkswagen Trend rojo y un Peugeot Hoggar, por motivos que aún se intentan establecer.

El servicio de emergencias constató que no hubo personas lesionadas. Ambos vehículos presentaron daños materiales.