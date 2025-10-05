Un joven motociclista perdió la vida hoy en un trágico accidente ocurrido sobre la Autovía Nacional N.º 19, a un kilómetro al oeste del cruce con ruta 34, informó la Departamental V de Policía.

El siniestro fue reportado por personal de la Subcomisaría N.º 5 e involucró a una motocicleta, conducida por la víctima fatal, y un automóvil.

El automóvil era guiado por un hombre de 51 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 39 y una menor de 16. A pesar de la violencia del impacto, los tres ocupantes del vehículo de mayor porte resultaron ilesos.

Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión.