Una mujer oriunda de Estación Clucellas resultó herida luego de que el automóvil en el que circulaba protagonizara un accidente con un camión en autovía nacional N.º 19. La conductora quedó atrapada en el vehículo y debió ser rescatada por bomberos.

El violento siniestro vial ocurrió en la noche del lunes, sobre el kilómetro 91 de la autovía, en sentido ascendente. El camión habría impactado con la parte trasera de un automóvil Fiat Duna.

Como consecuencia del choque, la conductora del vehículo menor quedó atrapada entre los hierros retorcidos. Personal de Bomberos Voluntarios de María Juana intervino rápidamente y realizó tareas de corte y extricación para poder liberarla.

La víctima recibió la primera asistencia en el lugar por parte del servicio de emergencias 107 de Santa Clara de Saguier y fue trasladada al Hospital de Rafaela para una mejor evaluación de su estado de salud.

Por su parte, el camión involucrado terminó fuera de la calzada, dentro de un campo lindero. Su conductor no sufrió lesiones.

Mientras duraron las tareas de rescate y limpieza, el tránsito se mantuvo asistido en una sola mano, lo que generó demoras en la circulación.