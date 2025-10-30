Autoridades coordinan operativo de seguridad para el baile de la Mona Jiménez en San Francisco

El mediodía del jueves 30 de octubre se desarrolló en Casa de Córdoba una reunión clave para coordinar el operativo de seguridad del esperado baile de Carlos "la Mona" Jiménez, que tendrá lugar el sábado 15 de noviembre en la ciudad de San Francisco.

El encuentro fue encabezado por el subdirector general de Departamentales Norte, comisario mayor licenciado Mateo Vera, y contó con la participación de la directora de la Unidad Regional Departamental San Justo, comisaria mayor licenciada Analía Ludueña, junto al director de Unidades Especiales, comisario mayor licenciado Claudio Flores, y el subdirector comisario inspector licenciado Pablo Nieto.

También formaron parte de la reunión representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), oficiales superiores y jefes de la U.R.D. San Justo, además de miembros de los distintos organismos que intervendrán en el operativo: Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), y fuerzas especiales como Infantería, SEOM, DUAR, ETER, además de Bomberos Voluntarios de San Francisco y personal de Espectáculos Públicos del municipio local.

El objetivo del encuentro fue coordinar acciones preventivas y logísticas para garantizar el desarrollo seguro del evento, que se espera convoque a una multitud. Según se informó oficialmente, la reunión concluyó sin novedades relevantes y con acuerdos concretos para el trabajo conjunto en territorio.